Italia-Polonia, oggi il verdetto su Immobile

Italia-Polonia, attesa per il tampone di Ciro Immobile: il bomber della Nazionale scalpita per essere in campo domani sera

Domani sera, Italia in campo a Reggio Emilia per il match decisivo per il girone di Nations League. Avversario la Polonia, da battere a tutti i costi per riconquistare il primato e andare a caccia della Final Four dell’anno prossimo. Il Ct Roberto Mancini deve fare i conti con una penuria di attaccanti e spera, oggi, di ritrovare Ciro Immobile. Il bomber della Lazio attende l’esito del tampone: se sarà negativo, potrà scendere in campo domani contro i polacchi. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe già pronta per lui la maglia da titolare, nonostante l’isolamento di questi giorni. Il Ct, a sua volta, spera di risultare negativo per poter sedere in panchina, dopo aver lasciato la guida della squadra, contro l’Estonia, a Evani.

