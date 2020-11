Italia-Polonia, Evani: “Perso il conto degli assenti. Noi più forti”

Evani ha parlato alla vigilia della gara con la Polonia, sottolineando il numero di assenti

Chicco Evani si prepara alla sua seconda partita in panchina per l’Italia, con Roberto Mancini ancora alle prese con la positività al Covid-19 che lo tiene in isolamento. Una partita condizionata anche dai numerosi assenti, tra cui Leonardo Bonucci, che ha alzato bandiera bianca nel pomeriggio. “Ho perso il conto degli assenti oramai, ma noi restiamo superiori alla Polonia nel gioco, anche se loro hanno il miglior centravanti in circolazione in Europa. Questa partita ci permetterà di avere un quadro più chiaro dei giocatori che abbiamo a disposizione” ha dichiarato il CT ‘ad interim’.

Evani ha parlato anche della formazione che scenderà in campo contro la Polonia, specificando che al posto di Bonucci ci sarà Bastoni: “Potremmo anche utilizzare Di Lorenzo come centrale. Dipenderà da Florenzi: anche lui non è esattamente al meglio”. Dubbi anche su Belotti, che potrebbe lasciare il posto a uno tra Lasagna od Okaka.

