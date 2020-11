Esami strumentali per due difensori in casa Hellas, rientrati infortunati dagli impegni in nazionale

Arriva il bollettino medico del Verona, con la società scaligera che dovrà fare a meno di due elementi del reparto difensivo. Sia Matteo Lovato che Mert Cetin sono rientrati con degli infortuni dai rispettivi impegni in nazionale, con l’Italia Under 21 e con la Turchia. I tempi di recupero non sono stati ancora quantificati dalla società, che ha ufficializzato con una nota sul proprio sito i problemi di entrambi i tesserati.

Per Matteo Lovato gli esami strumentali hanno riscontrato una lesione muscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo della coscia destra, mentre per Mert Cetin si parla di trauma contusivo-distrattivo alla caviglia destra.

