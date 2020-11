Il bollettino del Ministero della Salute sul coronavirus del 14 novembre: oltre 37mila nuovi casi

Meno contagi con meno tamponi nelle ultime 24 ore in Italia per quanto concerne l’emergenza Coronavirus. Nello specifico sono 37.255 i nuovi casi accertati con 227.695 tamponi per un tasso di positività praticamente stabile al 16% per il terzo giorno consecutivo. I nuovi decessi, nelle ultime 24 ore, sono purtroppo 544. I pazienti ricoverati con sintomi sono 31.398, mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.306 (+76, +2,4%; ieri +60). Gli attualmente positivi sono 688.435, 24.515 in più rispetto a ieri.

Ecco i dati:

Attualmente positivi: 688.435

Deceduti: 44.683 (+544)

Dimessi/Guariti: 411.434 (+12.196)

Ricoverati: 34.704 (+560) di cui in Terapia Intensiva: 3.306 (+76)

Tamponi: 18.683.111 (+227.695)

Totale casi: 1.144.552 (+37.255, +3,36%)

