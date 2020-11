Il Derby County ha esonerato Cocu e promosso come allenatore ad intermi Wayne Rooney che sarà affiancato da altri tre tecnici

Wayne Rooney promosso allenatore ad interim del Derby County. La società inglese, ultima in classifica in Championship, ha deciso per il cambio di guida tecnica. Separazione consensuale con Cocu e il suo staff e la guida della squadra che passa tra le mani dell’attaccante inglese che sarà affiancato anche da Liam Rosenior, Shay Given e Justin Walker. Un quadriumvirato che gestirà il Derby County probabilmente fino alla definizione del passaggio di proprietà con la società che sta per passare nelle mani dello sceicco Khalid.

Rooney, e gli altri tre tecnici, dovranno fare i conti con una classifica molto deficitaria: il Derby County in 11 partite ha collezionato appena sei punti, frutti di una vittoria e tre pareggi.