Calciomercato Milan, pericolo Bayern | Irrompe sul difensore

Il Milan rischia di farsi sfuggire l’obiettivo per la difesa: Bayern forte sull’obiettivo rossonero

Con le uscite di David Alaba, che lascerà il Bayern Monaco a contratto scaduto, e molto probabilmente anche di Jerome Boateng, che non rinnoverà l’accordo con i bavaresi, i Die Roten devono necessariamente correre ai ripari per rinforzare il reparto difensivo. Per questo c’è stata un’accelerata, stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’, per Dayot Upamecano.

Per anticipare qualsiasi altra squadra, tra le quali si annovera soprattutto il Milan in Italia, il Bayern Monaco sarebbe disposto a ripetere la medesima formula applicata per arrivare a Lucas Hernandez, ingaggiato mesi prima della fine del campionato per evitare che potesse rinnovare o accordarsi con un altro club. I rossoneri, però, sicuramente non rimarranno a guardare, pur essendo l’affare abbastanza proibitivo a causa dell’alta richiesta da parte del Lipsia per il giocatore: Upamecano attualmente è valutato 60 milioni di euro e il Bayern cercherà di strapparlo alla squadra tedesca con un accordo molto più conveniente per le proprie casse.

