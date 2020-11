Mario Mandzukic sembrava molto vicino al Celta Vigo ma si fa largo anche l’ipotesi di un ritorno al Bayern Monaco

Mario Mandzukic è ancora a caccia di una nuova sistemazione dopo aver lasciato l’Al-Duhail. Il centravanti croato è stato nell’orbita di diverse squadre italiane nei mesi scorsi, mentre negli ultimi giorni ha preso corpo la candidatura del Celta Vigo per un ritorno in Liga dopo l’esperienza all’Atletico. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’ Mandzukic potrebbe però fare ritorno al Bayern Monaco che va a caccia di un vice Lewandowski che possa ogni tanto far rifiatare l’attaccante polacco. Il croato conosce già l’ambiente e potrebbe rappresentare la soluzione giusta per la squadra di Flick. Dal canto suo però l’ex juventino vorrebbe un numero di minuti maggiore rispetto a quelli che i bavaresi potrebbero garantirgli.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Mandzukic in Spagna: arrivano conferme

Calciomercato, Boateng e il rinnovo: “Nessuno mi ha chiamato. Sono sorpreso”