Calciomercato Juventus, il retroscena del bomber: “Mi volevano, ma…”

Calciomercato Juventus, un attaccante seguito da Paratici in estate svela un retroscena sulla trattativa con i bianconeri

Il calciomercato di gennaio è ancora lontano, ma le big italiane ed internazionali monitorano la situazione alla ricerca di opportunità, pianificando strategie magari anche in vista dell’estate. In cerca di occasioni la Juventus, ai microfoni di Calciomercato.it la giornalista Arancha Rodriguez ha svelato le ultime sul futuro di Sergio Ramos e Isco.

Intanto, dal Messico, torna a parlare Raul Jimenez, che è stato uno degli obiettivi di Paratici per l’attacco, prima che i bianconeri puntassero tutto su Alvaro Morata. Alla testata messicana ‘TUDN’, Jimenez ha svelato dei retroscena. “Mi svegliavo un giorno che mi voleva la Juventus e l’altro il Manchester United – ha dichiarato – So che ci sono stati degli approcci, ma nient’altro, un accordo alla fine non è stato raggiunto. Sono felice al Wolverhampton e che qui abbiano una grande considerazione nei miei confronti. Se dovessi andar via sarà una scelta pensata per il bene mio, del club e della mia nuova società”.

