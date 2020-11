Calciomercato Juventus, dalla Spagna: futuro Dybala, c’è l’incontro

Il futuro di Paulo Dybala è ancora in bilico: l’addio alla Juventus non è improbabile e c’è un incontro che potrebbe avvicinarlo

Paulo Dybala lontano dalla Juventus. La Joya non gioisce più in bianconero e sembra essere quanto meno ai margini del progetto Pirlo. Alvaro Morata in poche settimane ha conquistato la maglia da titolare e per l’argentino, con il rinnovo che tarda ad arrivare, prende corpo l’ipotesi dell’addio. Un’eventualità che aprirebbe la strada a molti club interessati e tra questi ci sarebbe anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone. I colchoneros potrebbero imbastire una trattativa sfruttando proprio il cartellino di Morata: se la Juventus si deciderà a riscattare lo spagnolo, il club di Madrid potrebbe proporre uno scambio aggiungendo un ricco conguaglio economico.

Ad avvalorare questa ipotesi, secondo quanto riferito da ‘elgoldigital.com’, un presunto incontro che ci sarebbe stato tra Dybala e Simeone. I due si sarebbero incrociati in un ristorante a Madrid e il tecnico avrebbe approfittato dell’occasione per far sapere all’attaccante la sua stima.