Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo si intreccia con quello di Dybala, ma anche di Mbappe e Neymar

La Juventus guarda al futuro puntando a grandi acquisti, le prossime sessioni di mercato potrebbero riservare grandi colpi per i bianconeri. Intervistata da Calciomercato.it, la giornalista spagnola Arancha Rodriguez ha fatto il punto sul futuro di Sergio Ramos e Isco, entrambi nel mirino dei campioni d’Italia. Ma continua a tenere banco, soprattutto, il futuro di Cristiano Ronaldo, decisamente in bilico. E non solo il suo.

I costi notevoli di gestione di CR7 fanno sì che i bianconeri non escludano, anzi, una cessione in estate, con un contratto in scadenza nel 2022 che non sarà rinnovato. Parallelamente, la Juventus è ancora lontana dal rinnovo di contratto di Dybala. Il club vorrebbe trattenerlo, le richieste della ‘Joya’ restano però elevate. Si guarda allora in direzione del Psg, per la successione dei due top player offensivi. I francesi sarebbero disposti a presentare un’offerta per Ronaldo e con loro potrebbe essere imbastito un discorso per Neymar. In casa parigina c’è anche quel Mbappé, indicato da Ronaldo come suo erede sul trono dei top mondiali. L’attaccante e il club discutono sulle strategie future, il giovane bomber francese potrebbe venire incontro al suo club rinnovando il contratto (anche il suo scade nel 2022) per favorire una cessione a cifre più congrue. Ma in tale contratto potrebbe spuntare una clausola che indirizzi il suo eventuale addio solo verso il Real Madrid. Una clausola, insomma, anti-Juve.

