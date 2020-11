Borussia Mönchengladbach, UFFICIALE un giocatore positivo

La società tedesca, avversaria dell’Inter in Champions League, non ha comunicato il nome

Durante l’ultimo giro di tamponi per il Covid-19 il Borussia Mönchengladbach ha riscontrato un caso di positività all’interno della prima squadra. Il nome del tesserato non è stato però comunicato, come da richiesta del giocatore stesso: ha iniziato subito il periodo di quarantena. Il resto della squadra è risultata negativa durante lo stesso giro di tamponi e non verrà messo in isolamento, stando a quanto comunicato dal club tramite il proprio sito ufficiale.

