Juventus, senti Morata: “Mai avuta tanta continuità, qui sto bene”

Alvaro Morata è in un momento di forma strepitoso e sta trascinando la Juventus: lo spagnolo è tornato a parlare dal ritiro della nazionale

Alvaro Morata è il vero valore aggiunto in questo inizio di stagione della Juventus. I bianconeri, soprattutto durante l’assenza di Cristiano Ronaldo, si sono affidati allo spagnolo che è tornato dopo gli anni a Madrid e Londra. Il bomber classe ’92 si è dimostrato subito decisivo: “Non ho mai avuto questa continuità. Forse è la seconda volta in carriera che gioco per più di un’ora per sei match di fila, lo desideravo da tempo. Neanche nelle mie prime stagioni a Torino ero così continuo, ma avevo 19 anni“.

È questo il segreto della sua grande forma, almeno a sentire proprio Alvaro Morata che è tornato a parlare dal ritiro della Spagna alla vigilia del match con la Svizzera: “Sto bene, sono in un ottimo momento. Il gol arriverà anche in Nazionale. Sono lo stesso giocatore di sempre, forse ora sono più maturo, ma quello lo si impara con gli anni. Quello che cambia è giocare: più giochi, più sei tranquillo. Al Chelsea non ero all’altezza. Alla Spagna manca un bomber? Posso esserlo io”. Morata, almeno per ora, pensa solo alla Juventus: “Sto molto bene, ma anche a Madrid era così. Sono fortunato che mi trattino molto bene ovunque. Siamo una squadra molto giovane e bisogna essere fiduciosi. Ci sono persone qui che segnano molti gol. Raggiungeremo gli obiettivi”.