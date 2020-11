L’ex difensore di Parma e Juventus Thuram ha parlato del problema razzismo in Italia e di Andrea Pirlo

Lillian Thuram, ex difensore di Parma e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione razzismo in Italia e sull’esperienza di Andrea Pirlo da allenatore. Di seguito, le parole rilasciate a ‘La Stampa’: “La cosa che mi rende più triste è che in Italia c’è un problema di razzismo e che venga accettato. Ciò che emerge negli stadi è il ritratto della società, chi dice che non è possibile accettarlo è ipocrita“. Un pensiero chiarissimo quello del francese, che prosegue: “Le nostre società sono costruite sulla base che essere bianchi è meglio, come anche essere uomo rispetto alla donna o eterosessuale. Purtroppo si fa finta di nulla“.

Thuram ha poi parlato di calcio, in particolare dell’esperienza sulla panchina della Juventus di Pirlo e il paragone con Zidane: “Zidane aveva già alle spalle esperienze con i giovani del Real Madrid e da secondo di Ancelotti. I due non sono simili. Mio figlio in Serie A? Deciderà lui“.

