Coronavirus, Campania in zona rossa: proteste a Napoli

Coronavirus, il Governo ha deciso di porre in zona rossa Toscana e Campania: proteste a Napoli

Scatta l’ordinanza che pone Campania e Toscana in zona rossa. L’emergenza Coronavirus continua a dilagare e il Governo ha deciso di collocare in zona rossa le due regioni, con la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza. Una decisione che ha destato le proteste in Campania e in particolare a Napoli: CLICCA QUI per leggere l’articolo completo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI