Coronavirus, bollettino 13 novembre: superati i 40mila contagi

Il bollettino del Ministero della Salute sul coronavirus del 13 novembre: superata quota 40mila nuovi contagi, 550 morti

Sfondata quota quarantamila nuovi contagi. Il bollettino sul coronavirus del 13 novembre pubblicato dal ministero della Salute registra 40.902 nuovi casi per un totale da inizio epidemia di 1.107.303 contagiati. I tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore sono 254.908 tamponi. Purtroppo cresce il numero delle vittime: il bollettino di oggi segnala 550 deceduti, per un totale che sale a 44.139.

In aumento anche i ricoveri nelle terapie intensive: sessanta in più nelle ultime ventiquattro ore per un totale 3.230. I ricoveri ordinari sono invece cresciuti di oltre mille unità (1.041) raggiungendo quota 30.914. Per quanto riguarda le Regioni, la Lombardia ha registrato 10.634 casi, 5.258 quelli in Piemonte e 4.079 in Campania.