Calciomercato Milan, concorrenza per Szoboszlai | Offerta dalla Spagna

Dominik Szoboszlai è finito nel mirino del Milan, ma anche di altri club italiani e spagnoli. L’ungherese ha una clausola nel contratto col Salisburgo

Il progetto giovani portato avanti da Paolo Maldini ha inevitabilmente posto il Milan come uno dei principali club ad acquistare Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese è sceso in campo ieri sera con la sua nazionale, che grazie a una sua rete al 90′ contro l’Islanda si è qualificata al prossimo Europeo. Su Szoboszlai, oggi al Salisburgo, ci sono anche altri club italiani come Juventus e Napoli, pronti ad approfittare della clausola da 25 milioni di euro presente nel suo contratto.

Il centrocampista classe ’00, però, ha attirato su di sé gli occhi di un top club in particolare. Secondo quanto riferito da ‘AS‘, infatti, il Real Madrid è molto interessato al suo acquisto. Abbandonata -anche se non del tutto- la linea ‘Galacticos‘, Florentino Perez negli ultimi anni ha acquistato tanti giovani di livello e Szoboszlai è entrato nella sua lista. Milan, Juventus e Napoli sono avvisate. L’idea della Red Bull, però, è quella di far proseguire la crescita del giocatore nel più blasonato Lipsia, effettuando il trasferimento dal Salisburgo già a gennaio.

