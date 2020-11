Rinnovo lontano tra Musacchio e il Milan, difensore verso l’addio nelle prossime finestre di calciomercato

Non solo Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu. Il Milan, nelle prossime settimane, deve decidere anche il futuro di Mateo Musacchio. Il 30enne difensore vede scadere il suo contratto a giugno 2021 e, ad oggi, non è ancora vicino all’accordo coi rossoneri, che sembrano avere altre priorità. Già da gennaio, dunque, qualcosa può cambiare: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Milan, le ultime sul futuro di Musacchio

Tornato a disposizione di Stefano Pioli dopo un lungo stop per un problema alla caviglia, Mateo Musacchio non ha ancora ricevuto proposte di rinnovo. Così, qualora dovesse prolungarsi questo stallo con il Milan, riporta ‘Tuttosport’, già da gennaio inizierà a cercarsi una nuova soluzione: il suo futuro potrebbe essere davvero lontano dai colori rossoneri. Stuzzicate dall’acquisto a parametro zero del valido difensore, squadre italiane e spagnole potrebbero eventualmente approfittarne.

