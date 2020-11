Per Calhanoglu rinnovo lontano col Milan, sul talento c’è anche l’Inter; le ultime di calciomercato

Il Milan rischia di perdere Hakan Calhanoglu a costo zero. Approdato in rossonero a luglio 2017, il talento classe 1994 ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ed è ancora lontano dall’accordo per il rinnovo. Dopo le prime stagioni altalenanti, sul finire di quella passata il talento turco ha iniziato a sciorinare ottime giocate aiutando la squadra a risalire in classifica. Così, ora la dirigenza ragiona sul futuro scontrandosi però con le richieste esose del suo agente: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Milan, rinnovo lontano: anche l’Inter su Calhanoglu

Tra le due controparti, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe in atto un braccio di ferro difficile e delicato. Il Milan propone un nuovo accordo economico su una base di 3,5 milioni annui più bonus per arrivare così a 4 milioni, ma l’agente di Calhanoglu avrebbe ribadito la richiesta di 7 milioni di euro garantiti all’anno. Gordon Stipic, dal canto suo, fa leva sul ‘timore’ milanista di perderlo a fine stagione a costo zero. L’agente lo avrebbe proposto anche ad altri club, tra i quali l’Inter e il Manchester United. Non è da escludere, infine, che tra Milan e Inter si possa imbastire uno scambio proprio tra Calhanoglu ed Eriksen. Ipotesi, ad oggi, ancora in alto mare.

