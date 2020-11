Calciomercato, no a contratto di dieci anni | Lo voleva l’Inter

Il calciomercato regala sempre storie interessanti: una di queste è quella di un calciatore nel mirino dell’Inter in passato

John Bostock, centrocampista attualmente svincolato, a 28 anni ha già vestito tredici maglie diverse. Accostato da giovanissimo ai migliori club europei, Bostock ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della ‘BBC’: “Da bambino il Barcellona mi notò e mi propose un contratto di 10 anni. Ero fan di Ronaldinho e mi spedirono un poster autografato, che ho ancora a casa mia a Londra“. Una storia davvero curiosa, che però non ha avuto lieto fine. L’inglese, infatti, non si trasferì in Catalogna poiché la sua famiglia non aveva i mezzi economici necessari, così è finito per girovagare prima per l’Inghilterra e poi per il resto del mondo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala ferito | Tante critiche e stallo sul rinnovo

Bostock a soli 14 anni era finito anche nel mirino dell’Inter, oltre che del Real Madrid, del Chelsea e -come già detto in precedenza- del Barcellona. All’epoca era soprannominato ‘El Niño Maravilla‘, ma oggi sembra non dedicarsi più al calcio come una volta: “Sono un esperto di preparazione e disimballaggio, ho il record di velocità“. Insomma, un interessante retroscena svelato sulla vita calcistica di Bostock, un esempio di ciò che sarebbe potuto essere e che invece non è stato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Italia, problema razzismo | Thuram va all’attacco