L’Under 21 di Nicolato vince in trasferta contro l’Islanda grazie alla doppietta di Pobega e si prende la vetta del girone

Vittoria importante in ottica qualificazione ai prossimi Europei Under 21 degli Azzurrini a Reykjavik. L’Italia di mister Nicolato si è imposta per 2-1 contro l’Islanda, grazie alla doppietta di un’ispiratissimo Tommaso Pobega. Il centrocampista dello Spezia, in prestito dal Milan, si è guadagnato il titolo di man of the match grazie alle due reti che sono valse agli Azzurrini il primato nel girone. Unica nota stonata della partita, l’infortunio di Matteo Lovato. A niente, invece, è valso il gol di Wilum Wilumsson.

TABELLINO e CLASSIFICA:

Islanda-Italia 1-2: 35′ Pobega (It), 63′ Wilumsson (Is), 88′ Pobega (It)

CLASSIFICA: Italia punti 19, Irlanda 16, Svezia, Islanda 15, Armenia, Lussemburgo 3