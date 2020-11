SONDAGGIO CM.IT | Inter, Eriksen saluta e resta in Serie A

Nel sondaggio odierno abbiamo chiesto ai follower di ‘Calciomercato.it’ quale sarebbe il club ideale per Eriksen: via dall’Inter per il Milan

Più si avvicina il mercato di gennaio e più sorgono i dubbi riguardo alla permanenza di Christian Eriksen all’Inter. Il trequartista danese sembra essere il principale indiziato a lasciare il club meneghino, complice il feeling mai sbocciato con Antonio Conte. Nel sondaggio di oggi abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di ‘Calciomercato.it‘, quale sarebbe il club ideale per Eriksen. Secondo la maggioranza, con il 27,3% dei voti, il danese dovrebbe lasciare l’Inter, ma non Milano: il suo club ideale sarebbe il Milan. I rossoneri, infatti, potrebbero sostituire proprio Calhanoglu con l’ex Tottenham. Al secondo posto, invece, con il 25,8% dei voti arriva il Napoli.

Terzo e quarto posto per Roma e Juventus, rispettivamente con il 24% ed il 22,9% delle preferenze. Insomma, la permanenza di Eriksen in Serie A non è assolutamente da escludere, con l’unica certezza che è rappresentata dalle sue difficoltà in nerazzurro.