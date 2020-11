Dopo il tampone positivo di martedì, quello di ieri è risultato negativo e Valentino Rossi è partito in direzione Valencia: rebus in MotoGP

Sono giornate travagliate per Valentino Rossi: martedì il suo tampone aveva dato esito positivo, bloccando nuovamente il pilota a Tavullia, mentre il secondo tampone è risultato essere negativo al Covid-19. I medici hanno ipotizzato che si è trattato di un falso positivo. Valentino Rossi in mattinata è partito per Valencia, dove si è sottoposto ad un terzo tampone: nel caso in cui questo sia ancora negativo, potrà correre con la sua Yamaha al GP di Valencia. Il rebus che ha circondato il ’46’ più famoso al mondo, finalmente, sembra essere risolto.

