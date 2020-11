In Brasile per rispondere alla chiamata della Nazionale, il difensore della Juventus Danilo ha parlato di presente e futuro

Danilo è uno dei punti fermi della Juventus di Andrea Pirlo in questa prima parte di stagione. Il polivalente difensore brasiliano è stato uno di quelli sempre utilizzati dall’allenatore bianconero, piazzandolo come terzo centrale, esterno destro e sinistro. Il 29enne calciatore è stato convocato dal Brasile e, dal ritiro della Nazionale, ha parlato anche del futuro ai microfoni di ‘globoesporte.com’: “Non mi pongo obiettivi a lungo termine, i Mondiali del 2022 sono ancora troppo lontani, preferisco gli obiettivi a breve termine, rende tutto più facile e leggero. Certo, il Mondiale è un obiettivo come lo sono i due anni di contratto con la Juventus, che voglio rispettare a pieno“. L’ex Real Madrid e Manchester City, ha poi parlato anche del nuovo tecnico del vicepresidente Pavel Nedved: “Nella Juve passo tanto tempo con Nedved, un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. Parliamo molto di calcio ed è importante avere accanto questo tipo di persone. Con Pirlo è stato molto bello, è ancora un po’ calciatore, ma ha già una grande

leadership. È importante per un allenatore conquistare il gruppo, non solo in termini di rispetto, ma anche che il gruppo segua le sue idee di calcio. Per quello che ha fatto da calciatore, bisogna ascoltarlo e guardare, è stato uno dei migliori”.

