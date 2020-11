Problemi in vista per Juric: il difensore Matteo Lovato si è fermato per infortunio nella partita dell’Under 21 contro l’Islanda

Nuova preoccupazione per l’Hellas Verona, nella sfida dell’Under 21 valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei si è fermato Matteo Lovato. Il difensore classe 2000 degli Scaligeri ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare nel corso della sfida fra Italia e Islanda. Ora lo staff medico degli azzurrini valuterà le condizioni di Lovato, con Juric che rimarrà con il fiato sospeso in attesa dell’esito.

