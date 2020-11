Europei 2021, ultime qualificate: sogno Macedonia, Serbia out ai rigori

Europei 2021, dagli spareggi le ultime quattro qualificate: prima volta per la Macedonia, passano anche Ungheria, Slovacchia e Scozia.

Serata di spareggi per accedere agli Europei. Stasera erano in palio gli ultimi 4 posti per la fase a gironi da tenersi in estate. Prima volta per la Macedonia, che alle 18 grazie ad un gol di Pandev batte la Georgia (1-0). Tutte al cardiopalma le gare delle 20.45. L’Islanda culla la qualificazione a lungo con il gol di Sigurdsson (11′), ma l’Ungheria la ribalta (2-1) negli ultimissimi minuti con Nego (88′) e Szoboszlai (92′). La Slovacchia ha bisogno dei supplementari per battere 2-1 l’Irlanda del Nord: il vantaggio di Kucka (17′) viene annullato dall’autorete di Skriniar (88′). All’overtime, la risolve Duris (110′). Thriller assoluto tra Serbia e Scozia: dopo il gol di Christie (52′), Jovic salva al 90′ i serbi, ma ai calci di rigore l’ultimo penalty è fatale a Mitrovic, su cui para Marshall. La Scozia torna ad una fase finale di un grande torneo per la prima volta dal 1998.