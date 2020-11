Coronavirus, Arcuri: “Ecco quando useremo il vaccino. Priorità ai più fragili”

Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Covid, intervenendo in conferenza stampa, ha parlato del vaccino in arrivo

Non manca molto all’arrivo del vaccino. Il commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa settimanale, ha spiegato le modalità con cui verrà utilizzato: “Il vaccino sta arrivando ma non è ancora arrivato. Non sarà disponibile da domani né da subito per tutti – riporta Corriere.it -. Confidiamo di poter vaccinare i primi italiani alla fine di gennaio, un milione e 700mila”.

PRIORITA‘ – “Gli italiani verranno vaccinati in funzione della loro fragilità e della loro potenziale esposizione al virus – continua Arcuri – Le persone che lavorano negli ospedali saranno tra le prime a cui bisogna somministrare i vaccini così come le persone più anziane e che sono più fragili dovranno arrivare prima di quelle più giovani”.

