Cina, Jiangsu Suning campione | Battuto il Guanghzou di Cannavaro

Primo titolo per lo Jiangsu Suning nella Chinese Super League: battuto il Gunaghzou Evergrande dei fratelli Cannavaro

Lo Jiangsu Suning, di proprietà del patron dell’Inter, ha vinto per la prima volta nella sua storia il campionato cinese. Battuti in finale i fratelli Cannavaro: Fabio, l’allenatore, aveva già vinto la Chinese Super League nel 2019 con il suo Guanghzou. Un successo che non si è ripetuto questa stagione. La formula della lega, in seguito al coronavirus, è stata modificata e la squadra in cui gioca anche Eder ha avuto la meglio nella doppia finale.

Le 16 squadre del campionato sono state divise in due gironi, con i playoff per la vittoria a cui hanno partecipato le prime quattro di ogni gruppo. Lo Jiangsu Suning ha pareggiato per 0-0 in casa, per poi vincere 2-1 sul campo del Guanghzou Evergrande grazie ai gol dell’ex Inter Eder e ad Alex Teixeira, aggiudicandosi la finale.

