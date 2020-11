Il futuro di Memphis Depay sarà certamente lontano da Lione. L’attaccante olandese, accostato anche alle italiane, apre al Barcellona

Tra i calciatori a scadenza di contratto 2021 più interessanti c’è sicuramente Memphis Depay. L’attaccante del Lione è stato recentemente accostato di nuovo alle big del campionato italiano ed in particolar modo a Roma, Juventus e soprattutto Milan. Ciononostante il fenomenale olandese potrebbe però volare verso la Spagna e nello specifico a Barcellona dove è corteggiato da tempo per andare a potenziare un reparto offensivo orfano di Luis Suarez. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Le quotazioni del club catalano sono salite ulteriormente dopo la sfida di ieri sera tra Olanda e Spagna quando Depay ha parlato anche dell’interessamento del Barça: “A chi non piacerebbe giocare nel Barcellona? È un top club. Ci sono molte grandi squadre ma il Barcellona è una delle più grandi. – le parole riportate da ‘Teledeporte’ – La finestra di mercato non è ancora aperta. Non ci penso in questo momento. Mi sto allenando bene e sto lavorando per essere un giocatore migliore. Ci sono molte speculazioni, ma i miei pensieri al momento non sono su questo”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Serie A, dalla Spagna: accordo totale con Depay

Calciomercato Juventus e Roma, obiettivo Depay | Annuncio di Aulas