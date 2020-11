Il PSG non molla Messi: il club campione di Francia darebbe l’assalto all’argentino e non a Cristiano Ronaldo in caso di partenza di Mbappe

Il futuro di Leo Messi continua a tenere banco al Barcellona. Dopo la lunga ed estenuante telenovela dell’ultima estate e il braccio di ferro con la società prima della permanenza in Catalogna, si riaccendono nuovamente i rumors su un possibile cambio di maglia a fine stagione, quando la ‘Pulce’ potrebbe liberarsi a parametro zero in mancanza del rinnovo del contratto.

Juventus, niente Ronaldo: PSG su Messi con l’addio di Mbappe

Per l’Inter rimane al momento un sogno, mentre Manchester City e soprattutto Paris Saint-Germain resterebbero le candidate più accreditate in caso si consumasse il divorzio tra Messi e il Barcellona. Jorge, papà del numero dieci, ha bollato come false le voci sul contro del figlio, in merito ad un possibile trasferimento del sei volte Pallone d’Oro in Francia. L’interesse da Parigi sarebbe però reale come confermano in Spagna: “Se Mbappe va via, il PSG tenterà con tutte le sue forze di prendere Messi. Sarebbe più facile vedere Messi e Neymar insieme con la maglia del PSG“, ha rivelato Francisco Buyo alla trasmissione ‘El Chiringuito TV’. Messi starebbe quindi ascoltando le offerte in merito ad una sua partenza dal Barcellona, con il Paris Saint-Germain che stando così le cose darebbe la priorità all’assalto per l’argentino e non per Cristiano Ronaldo per sostituire eventualmente Mbappe, quest’ultimo obiettivo numero uno del Real Madrid.

Negli ultimi giorni anche CR7 è stato accostato con forza al sodalizio campione d’Europa, dopo le parole di apertura del Dt Leonardo in merito ad un possibile sbarco del campione della Juventus sotto la Tour Eiffel.

