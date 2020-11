Cristiano Ronaldo resta al centro delle voci di calciomercato. La Juventus potrebbe cederlo a fine stagione, a un anno dalla scadenza del suo contratto

Non si placano le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo. Tutte, comunque, con una base di partenza identica: l’addio alla Juventus al termine della stagione. Questo perché i bianconeri intendono rimettere in ordine i conti e la cessione del fuoriclasse portoghese – ingaggio da 31 milioni di euro netti – sarebbe il rimedio migliore in assoluto. Se l’altro giorno sono tornate alla ribalta Real Madrid e Paris Saint-Germain, ieri è riemersa la pista che conduce al Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ‘tegola’ Pirlo: fuori almeno un mese

Calciomercato Juventus, Deeney: “Ronaldo, vai al Wolverhampton!”

Oggi, invece, è il turno di una destinazione shock, un po’ meno se si pensa che con questo club il suo potente agente Jorge Mendes è in continui affari. Parliamo del Wolverhampton, i cuoi proprietari sono i cinesi del colosso Fosun. Di Ronaldo ai ‘Wolves’ se ne parla in Inghilterra e ne parla a ‘Talksport.com’, un po’ a sorpresa, il capitano del Watford Troy Deeney: “Chiunque lo prenda si ritroverà un grande campione, un ottimo leader e ne beneficerà a livello di immagine. Non sarà più quello del Manchester United, ma quel paragone ci sarà sempre. Così come per Gareth Bale che è tornato al Tottenham. CR7 al Manchester United? Fossi in lui guarderei più un club come il Wolverhampton, dove ci sono tanti suoi connazionali. sta creando qualcosa di molto grande e l’acquisto di Ronaldo sarebbe pazzesco. E’ ancora molto in forma nonostante i 35 anni, è un grande leader“, ha concluso l’attaccante inglese.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT Calciomercato, da CR7 ad Allegri: Canovi fa chiarezza!

VIDEO CM.IT Juventus, Cristiano Ronaldo da record: è nella Top 3 di sempre?