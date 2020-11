Calciomercato Inter, colpo Svanberg: l’annuncio del centrocampista

Mattias Svanberg è finito nel mirino dell’Inter. Il centrocampista del Bologna ha parlato dell’interesse da parte dei nerazzurri. Ecco le sue parole

Tra i calciatori accostati all‘Inter in questi ultimi giorni c’è anche Mattias Svanberg. Il centrocampista classe 1999 del Bologna ha lasciato l’Italia per rispondere alla chiamata della sua nazionale, la Svezia.

Il giocatore – nel corso di un’intervista a ‘Expressen’ – si è espresso in merito alle voci che lo vogliono nel mirino del club nerazzurro. Svanberg – si legge – ha ammesso che probabilmente è solamente di uno dei tanti calciatori che l’Inter sta seguendo e che non ci sono stare offerte concreto. L’obiettivo per il centrocampista è chiaro: “L’attenzione è rivolta al Bologna, penso solo a questo”.

