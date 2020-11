Calciomercato Inter, vice Lukaku a gennaio | Conte ha deciso

Dalla Spagna rivelano come Antonio Conte spinga per l’arrivo di Giroud all’Inter: sarà il francese il vice Lukaku

Al ritorno della pausa delle Nazionali, inizierà un tour de force che porterà dritti dritti al mercato di gennaio. Una lunga tirata prima della sosta invernale e del mercato di riparazione, prima che la stagione entri nel vivo. L’Inter ha già mostrato quali sono le lacune più consistenti all’interno della propria rosa e, questa volta, Conte vuole che sia risolta una volta per tutte la questione legata al vice Lukaku. Al momento, infatti, c’è Andrea Pinamonti in quel ruolo, ma il tecnico salentino non sembra essere convinto che possa essere utile nelle partite che contano.

Secondo quanto riferito da ‘todofichajes.net’, Conte avrebbe indicato in Olivier Giroud il profilo ideale per ricoprire il ruolo di vice del bomber belga. L’attaccante francese sta trovando poco spazio con il Chelsea e, questa volta, sembra indirizzato a partire per davvero. L’Inter sembra essere la principale indiziata a mettere le mani su Giroud, il cui contratto con i ‘Blues’ andrà in scadenza nel giugno del 2021 e potrebbe arrivare a Milano a prezzo di saldo. I nerazzurri continuano a monitorare anche la situazione di Milik, ma permangono i dubbi riguardo alla tenuta fisica del polacco. Il profilo di caratura internazionale per Antonio Conte, quindi, potrebbe essere proprio l’ex Arsenal.

