Svezia, UFFICIALE: il ct Andersson positivo al Covid

Il ct della Svezia, Janne Andersson, è risultato positivo al Coronavirus: lo ha comunicato ufficialmente la federazione

La federcalcio svedese ha ufficializzato la positività al Covid-19 dell’allenatore della nazionale Janne Andersson. Il tecnico, fanno sapere dalla Svezia, è stato in isolamento dalla fine della scorsa settimana per via della positività di un parente. Oggi però è arrivata la positività al tampone effettuato martedì. Andersson non potrà dunque essere in panchina nelle gare in programma: l’amichevole contro la Danimarca in programma oggi e il doppio impegno di Nations League contro Croazia e Francia.

