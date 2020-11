Liverpool, altra tegola per Klopp: infortunio in nazionale

Altra tegola per il Liverpool, che dovrà fare a meno anche di un altro difensore: contro l’Atalanta Klopp rischia di doversi inventare un reparto

Inizio di stagione decisamente complicato per il Liverpool, soprattutto dal punto di vista degli infortuni. La pausa per le nazionali ha contribuito a peggiorare la situazione, dal momento che nell’ultima seduta di allenamento dell’Inghilterra si è fermato anche Joe Gomez. A riportarlo è ‘Sky Sports’, che sottolinea come non è ancora nota l’entità dell’infortunio ma il sospetto è che si tratti di qualcosa di importante.

L’ennesima tegola per Klopp, che non ha a disposizione van Dijk e Alexander-Arnold oltre a Fabinho alle prese con un problema al tendine. Il 25 novembre l’Atalanta fa visita al Liverpool, che con tutta probabilità avrà parecchi problemi in difesa.