Italia-Estonia, il messaggio di Mancini alla squadra

Costretto a casa, Roberto Mancini manda un messaggio alla squadra dopo Italia-Estornia: le parole del commissario tecnico

Costretto ad assistere alla partita da casa per il Covid, Roberto Mancini è stato sostituito da Evani in panchina per Italia-Estonia. Gli azzurri hanno vinto 4-0 e dopo la gara è arrivato il messaggio del commissario tecnico che ha voluto commentare il match tramite Twitter: “Una buona prestazione, i ragazzi hanno lavorato bene sotto la guida di Mister Evani a cui vanno i miei complimenti e ringraziamenti”, le parole di Mancini. Il tecnico spera di potersi unire al gruppo prima della gara contro la Polonia in programma domenica sera.

