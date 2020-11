Mick Schumacher: “Sono vicino al passaggio in Formula 1”

Il futuro di Mick Schumacher potrebbe essere in Formula 1 già dal 2021 alla guida della Haas: “È il mio sogno”

Il debutto di Mick Schumacher doveva avvenire un mese fa al Nurburgring, ma il brutto tempo non gli ha permesso di coronare il suo sogno. Quella volta avrebbe guidato una Alfa Romeo, ma adesso il figlio d’arte sembra essere sempre più vicino alla Formula 1 con il team Haas. Il pilota tedesco ha parlato ai microfoni di ‘F1.com’: “Voglio arrivare in Formula 1 essendo il più preparato possibile. Non sto dicendo di essere pronto al 100%, ma ci sono molto vicino. È il mio sogno”. Poi il figlio di ‘Schumi’ ha rivelato quale pilota è il suo modello: “Quello che Vettel è per me è quello che mio padre era per lui”.

