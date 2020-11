Calciomercato, futuro De Sciglio: il terzino allo scoperto

Parla Mattia De Sciglio. Il terzino italiano si è trasferito al Lione dopo gli anni in Italia. Il suo futuro resta un punto interrogativo

Mattia De Sciglio dopo gli anni in Italia, vissuti con le maglie di Milan e Juventus, è ripartito dalla Francia. Il terzino italiano è oggi un giocatore del Lione ma in passato avrebbe potuto vestire la maglia del Psg: “Non so perché il trasferimento non si è fatto – ammette – Ne abbiamo parlato molto, soprattutto a gennaio ma all’ultimo momento non c’era accordo tra Juventus e Psg così l’operazione si è interrotta”.

Calciomercato, De Sciglio può tornare in Italia

Il Psg ha provato a prendere De Sciglio anche nell’ultima sessione di calciomercato ma alla fine il giocatore ha deciso di indossare la maglia dell’OL. Ecco il perché della scelta spiegato ai microfoni di ‘OL Tv’: “Ho scelto il Lione perché ha subito dimostrato la volontà di prendermi – riporta ‘Le10Sport’ – l’OL ha creduto in me. Questa fiducia è davvero ciò che mi ha spinto ad accettare immediatamente questo prestito. È stato anche il momento per me di provare l’esperienza all’estero. Darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Dopo, non lo so. Forse resterò qui, forse tornerò in Italia. Al momento non ne ho idea“.

