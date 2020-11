Nicolas Pepe scontento per il suo poco utilizzo. Prima di trasferirsi all’Arsenal, l’esterno ivoriano è stato vicino al Napoli

Pagato dall’Arsenal ben 80 milioni di euro nell’estate 2019, Nicolas Pepe non ha convinto in questo anno e mezzo tanto che per Arteta è tutt’altro che intoccabile. Fin qui titolare in sei partite su dodici, l’esterno ivoriano si è lasciato andare a un pesante sfogo ai microfoni di ‘Canal Plus’: “E’ frustrante stare quasi sempre in panchina, voglio giocare di più e ritrovare il sorriso”. Prima del trasferimento a Londra, Pepe è stato vicino al Napoli e adesso potrebbe diventare una ‘occasione’ di calciomercato proprio per qualche grande club della nostra Serie A. Per ovvie ragioni di bilancio, però, i ‘Gunners’ non potranno svenderlo. Un prestito potrebbe far contenti tutti.

