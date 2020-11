Calciomercato, Allegri-Psg: arriva il no! E l’Inter…

Dalla Francia sicuri che Allegri non sarà il prossimo allenatore del Psg: decisione già presa e c’entra anche l’Inter

Non c’è la Francia nel futuro di Massimiliano Allegri. Mentre l’esonero di Tuchel è frenato dalla stima di Al-Khelaifi nei confronti del tecnico tedesco, l’allenatore toscano sembrerebbe uscire dal radar di Leonardo. Lo riferisce ‘sport.fr’, secondo cui ci sarebbero due motivazioni alla base del no al matrimonio tra Psg e Allegri. Il primo è rappresentato dallo stipendio del tecnico italiano che sarebbe giudicato troppo elevato dalla società parigina. Ma soprattutto c’è la volontà dell’ex Juventus di tornare ad allenare in Italia. In questo senso, secondo il portale transalpino, il sogno di Allegri sarebbe quello di allenare l’Inter.

In casa nerazzura Conte non vive un buon momento e, se la squadra non dovesse rispondere alle attese della società, un addio non sarebbe da considerare fantamercato. In quel caso il primo nome sulla lista di Marotta sarebbe proprio Massimiliano Allegri.