Nuovo appuntamento con il Terzo Tempo di Calciomercato.it per parlare delle ultime tematiche relative al mondo del calcio

Vi aspettiamo questa sera in diretta sui canali social di Calciomercato.it per l’appuntamento con il ‘Terzo Tempo’ in una puntata incentrata sulla prossima finestra del mercato di gennaio. In conduzione ci sarà Alessandro Montano, accompagnato dal Direttore Eleonora Trotta e dai tanti ospiti che parteciperanno alla trasmissione: Riccardo Meloni, Valerio Massimo Splendore e Andrea Luciani.

Possibilità di scelta infinita tra Youtube, Twitter e Facebook per seguire la diretta di Calciomercato.it in LIVE per parlare insieme delle ultime notizie.

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!