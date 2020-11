L’ex allenatore del Milan: “Volendo vincere a tutti i costi rinnega i valori della vita”

Arrigo Sacchi si è raccontato in una lunga intervista a ‘Eurosport Francia’. Tra i vari temi trattati, l’ex allenatore del Milan e ct della Nazionale si è anche soffermato sull’evoluzione del calcio italiano: “Prima di tutto, vorrei dire che ne sono molto felice. Il nostro modo di vedere il calcio è il riflesso della storia e della società di un Paese. In Italia, purtroppo, è dai tempi dei romani che non attacchiamo. Ogni tanto ci abbiamo anche provato, ma invano. Abbiamo praticato un calcio prudente, difensivo e tattico. La nostra forza è stata la tattica, più che la strategia: ci hanno detto che era sufficiente per vincere”.

Frecciata, poi, alla Juventus: “Ad esempio, un club come la Juventus ripete sempre che vincere è l’unica cosa che conta. Volendo vincere a tutti i costi, rinnega tutti i valori della vita. Questo non ha permesso, in parte, al nostro calcio di evolversi. Io parlo di merito, di bellezza, di emozione, spettacolo e armonia. L’ottimismo non è vivere nel passato, ma nel futuro”. Dichiarazioni, quelle di Sacchi, sicuramente destinate a far discutere.

