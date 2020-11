MotoGP, shock Iannone: quattro anni di squalifica dal Tas

MotoGP, il Tas squalifica quattro anni Andrea Iannone per doping: respinto il ricorso del pilota dell’Aprilia

Stangata per Andrea Iannone: il pilota abruzzese si è infatti visto respingere il ricorso al Tas di Losanna, che lo ha condannato a quattro anni di squalifica per doping. Il pilota dell’Aprilia aveva infatti fatto ricorso contro la sospensione ricevuta dalla Corte Disciplinare Internazionale della Federazione Internazionale Motociclistica. L’abruzzese era stato trovato positivo ad un controllo antidoping del 3 novembre 2019 in occasione del Gran Premio della Malesia. Il 17 aprile, in primo grado, al pilota dell’Aprilia erano stati inflitti 18 mesi di stop (sino al 16 giugno 2021), ora la pena è addirittura aumentata.

