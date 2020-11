MotoGP, ora è UFFICIALE: Marquez tornerà solo nel 2021

La Hrc ha annunciato che Marc Marquez tornerà a correre solamente nel 2021: il 2020 del campione spagnolo è ufficialmente terminato

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è arrivata l’ufficialità: Marc Marquez non riesce a tornare a correre in Moto GP per questa stagione. Lo spagnolo tornerà in sella alla sua Honda solamente nel 2021. A darne l’ufficialità è stata la Hrc che, nel comunicato stampa pre-gara, ha scritto: “Marc Marquez e il Repsol Honda Team confermano che non parteciperà al resto della stagione 2020 della MotoGP, punta a tornare a correre nel 2021”. Evidentemente, l’infortunio alla spalla non è ancora stato superato nel migliore dei modi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, panchine roventi | Da Sarri ad Allegri: le ultime sui big

VIDEO CM.IT | Lazio, ESCLUSIVO intermediario Caicedo: “È un gigante buono”

Calciomercato Inter, dalla Spagna l’erede di Young: pronto già a gennaio