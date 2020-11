Liverpool, Klopp in ansia: un altro big si infortuna, salta l’Atalanta

Dopo la sosta per le nazionali, per l’Atalanta sarà di nuovo tempo di campionato e poi Champions League: il Liverpool dovrà fare a meno di un big

Dopo il pareggio con l’Inter, l’Atalanta respira con la sosta per le nazionali. L’1-1 con la squadra di Conte ha fatto seguito alla batosta con il Liverpool. Al ritorno gli uomini di Gasperini sono attesi dallo scontro con lo Spezia e soprattutto, il 25 novembre, nel ritorno in casa dei Reds. Per il match con l’Atalanta, però, Jurgen Klopp dovrà fare a meno di una pedina importantissima come Trent Alexander-Arnold. L’esterno inglese, infatti, come riporta ‘Daily Mirror’, va verso uno stop di circa un mese per l’infortunio al polpaccio rimediato col Manchester City. Il terzino del Liverpool salterà quindi gli impegni con la nazionale, oltre alle partite di campionato con Leicester e Brighton. E ovviamente allo scontro con la Dea e l’Ajax.

Alexander-Arnold potrebbe tornare a disposizione di Klopp il 5 dicembre contro il Wolverhampton. I Reds ancora non confermano, ma la situazione è già complicata visti gli infortuni di van Dijk, Fabinho, Thiago Alcantara, Keita, Chamberlain e Tsimikas. “I ragazzi sono al limite, nessuno dovrebbe giocare il mercoledì sera e poi il sabato alle 12.30. E’ da pazzi, non c’è recupero. La Premier deve cambiare, i broadcaster dovrebbero parlarsi tra loro. Se volete bel calcio fate riposare qualche ora in più i giocatori”, aveva tuonato il manager tedesco del Liverpool dopo l’1-1 con Guardiola.