Sarà Alberico Evani a guidare l’Italia in attesa della negatività al Covid di Roberto Mancini. Il vice del commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole di domani sera contro l’Estonia: “Non è un momento facile, di sicuro è un ritiro complicato, ma queste difficoltà potrebbero aiutare ancora di più a crescere. L’amichevole con l’Estonia servirà per il ranking e per chi finora ha giocato meno. Ci aspettiamo soprattutto di non deludere Mancini e la gente”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sull’assenza di Mancini: “Roberto è come se fosse qui. Osserva gli allenamenti in diretta, partecipa alle riunioni, manca solo fisicamente, credo che il gruppo lo senta vicino. Per me domani sarà una grande emozione. Mai avrei immaginato che potesse succedere, ma avrei preferito per il gruppo e la sua salute che Roberto fosse qui”.

