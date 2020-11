Calciomercato Sampdoria, passi concreti verso il rinnovo

La Sampdoria al lavoro per il rinnovo del difensore Yoshida: passi concreti verso il prolungamento contrattuale

Perno della difesa della Sampdoria, Maya Yoshida si sta rivelando una pedina indispensabile nello scacchiere di Claudio Ranieri. Il capitano della nazionale giapponese ha il contratto in scadenza alla fine della stagione, ma potrebbe prolungare la propria permanenza a Genova. Lo riferisce il ‘Secolo XIX’, che sottolinea come siano in corso i colloqui tra il club e l’entourage del giocatore per rinnovare il contratto di un’altra stagione.

La Sampdoria ha presentato la stessa proposta formulata alla fine dell’ultimo campionato: rinnovo annuale e ingaggio spalmato per una spesa complessiva di 2 milioni di euro. Una proposta a cui il giocatore sta pensando seriamente e le distanze appaiono davvero minime. La fumata bianca potrebbe arrivare nel giro di breve tempo.

