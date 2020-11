Calciomercato Milan, crescita e prezzo in ascesa: può tornare in rossonero

Tommaso Pobega sta disputando una stagione fantastica con lo Spezia. Il Milan, proprietario del cartellino, pregusta la plusvalenza

Avvio di stagione da incorniciare per il giovane Tommaso Pobega, calciatore del Milan in prestito allo Spezia, capace di andare in gol già due volte in queste prime battute. Il club rossonero ha spedito il classe 1999 in Liguria a titolo temporaneo col chiaro scopo di dargli una continuità di impiego utile a farlo maturare. Nello specifico ‘La Gazzetta dello Sport’ evidenzia come ci sia già un balzo per quanto riguarda il valore di mercato.

Gli estimatori di Pobega di certo non mancano e si parla già di 15 milioni di euro per il suo cartellino. Ciononostante la destinazione più probabile per il prossimo anno resta proprio un ritorno a Milanello.

