Calciomercato Milan, Brahim Diaz svela: “Zidane mi invia messaggi…”

Brahim Diaz, attaccante del Milan, ha svelato alcuni dettagli sul suo rapporto col tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane

L’ottimo inizio di Brahim Diaz in maglia rossonera ha fatto notizia anche in Spagna. Il Milan, come anticipato da Calciomercato.it, farà il possibile per trattenere lo spagnolo almeno un’altra stagione, ma Zinedine Zidane continua ad apprezzare moltissimo il ragazzo, che oggi ha svelato qualche retroscena importante sul loro rapporto, i quali potrebbero rappresentare anche un indizio sul futuro.

Intervenuto ai microfoni di ‘Movistar+’, infatti, Brahim ha dichiarato: “Zidane ed io abbiamo un affetto speciale e reciproco. Spesso ricevo suoi messaggi: è un grande allenatore, viene messo in discussione ma, alla fine, riesce sempre a vincere”. Sul momento del Real Madrid, il rossonero ha affermato: “Non ho dubbi sul fatto che i miei compagni riusciranno a raggiungere gli obiettivi stagionali”.

Tornando all’esperienza in Italia, il giocatore ha ammesso: “Qui riesco a giocare il mio calcio, scendendo in campo è tutto più semplice e mi godo il momento. Ibrahimovic? Il rapporto è ottimo, mi ha dato molti consigli dentro e fuori dal campo”.

