Incremento di stipendio e contratto allungato per Simone Inzaghi che continuerà il matrimonio con la Lazio

Momento delicato in casa Lazio a causa del caos tamponi che ha colpito il club di Lotito. La dirigenza biancoceleste intanto si consola con un importante ‘colpo’ di mercato. Stando a quanto sottolineato da ‘Sportmediaset.it’ la società capitolina e Simone Inzaghi hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La Lazio e il proprio tecnico hanno trovato un’intesa economica sulla base dell’incremento di stipendio di un milione di euro, per arrivare fino a tre, fino al 2022 o 2023. Lotito blinda così Inzaghi che è ormai ad un passo dalla firma del nuovo contratto con i biancocelesti, dopo mesi di silenzio e mandando in archivio le frizioni estive per il mercato.

