Calciomercato, Laporta pesca in Italia: nel mirino due talenti della Serie A

Laporta pesca in Italia per il centrocampo del Barcellona: ecco la lista dei desideri

Joan Laporta continua a rimpinguare la propria lista dei desideri per i giocatori che porterebbe al Barcellona nel caso in cui dovesse essere eletto presidente. Sulla sua agenda sono comparsi, secondo ‘Don Balon’, due nomi che arrivano dalla Serie A: il primo è quello di Piotr Zielinski, che a 26 anni potrebbe accettare di compiere il salto definitivo per la propria carriera e trasferirsi al Barcellona. Il suo valore attualmente è di 35 milioni di euro e Laporta non avrebbe problemi ad accontentare le richieste di De Laurentiis.

Il secondo nome è quello di Gaetano Castrovilli, attualmente leader del centrocampo della Fiorentina, soprattutto dopo la partenza di Chiesa. Con quattro gol e un assist in campionato, a 23 anni il centrocampista viola, già nel giro della nazionale maggiore di Roberto Mancini, potrebbe non avere un costo troppo alto e la sua voglia di misurarsi con un campionato diverso e in una squadra piena di talenti potrebbe evitare di far lievitare troppo il prezzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Barcellona, Mandzukic a zero | È il sostituto di Ansu Fati

Barcellona, operato Ansu Fati: i tempi di recupero | Il comunicato UFFICIALE